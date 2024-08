Un ventiquattrenne agrigentino è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed è stato trasferito in una comunità di Raffadali. Le accuse sono di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Il giovane avrebbe preteso con insistenza denaro dai genitori, anche con modalità minacciose, per comprarsi la droga. A disporre la misura cautelare è stato il gip del tribunale di Agrigento. Ad eseguire il provvedimento, accompagnando il giovane nella comunità di Raffadali appunto, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.