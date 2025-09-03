In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario, il Corpo Bandistico di Palma di Montechiaro è pronto a regalare alla comunità una serata di grande musica, unendo la ricchezza del repertorio classico con l’energia di brani più moderni. L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle ore 21:00.

Il concerto, che si preannuncia come un viaggio sonoro attraverso epoche e generi diversi, vedrà la partecipazione di talentuosi solisti locali. Il pubblico avrà il piacere di ascoltare l’esecuzione de “Il concerto per clarinetto e banda” di Saverio Mercadante, magistralmente interpretato da Carlo Bellia, che metterà in luce la bellezza e la complessità di questa opera classica. Un altro momento di grande emozione sarà l’esibizione di Elena Marchese, che presterà la sua voce al celebre brano di Stanislao Gastaldon, “Musica proibita”, una melodia che ha saputo conquistare generazioni di ascoltatori.

Ma la serata non sarà solo un omaggio al passato. Il Corpo Bandistico ha preparato una selezione di brani contemporanei che promettono di catturare l’attenzione e di far vibrare le corde della modernità. Saranno eseguiti pezzi come “Terra Vulcanica” di Otto Schwarz e “The Witch and the Saint” di Steven Reineke, già molto apprezzati durante il raduno bandistico di Comiso lo scorso 28 giugno. Il programma includerà anche le note più famose e vivaci di colonne sonore e brani iconici, come i temi di “Batman”, la travolgente energia di “Sing Sing Sing” e il ritmo inconfondibile di “España Cañí”.

Un momento speciale della serata sarà l’omaggio a un’importante figura del panorama musicale locale, il maestro Nunzio Ortolano. La banda eseguirà il suo brano “Omaggio a Gulda”, una composizione per violoncello e banda. L’esecuzione sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria del Maestro Mauro Cottone, che ne curerà la parte solista, regalando al pubblico un’interpretazione di grande spessore artistico.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare la festa patronale, ma anche un momento di profondo valore culturale per la comunità di Palma di Montechiaro. Un’opportunità per onorare la tradizione musicale del territorio e per mettere in mostra il talento e la passione dei musicisti locali.

