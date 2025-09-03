Lunedì 8 settembre 2025 il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento darà ufficialmente il via all’anno scolastico 2025/2026 con la tradizionale cerimonia di accoglienza degli studenti.

L’evento si svolgerà nella palestra scoperta della sede centrale, in via Empedocle 169, e sarà organizzato in due momenti distinti. Dalle 8:30 alle 10:00 sarà il turno degli studenti del terzo anno, che saranno presentati ai rispettivi Consigli di Classe. Dalle 10:30 alle 12:30 toccherà invece agli alunni del primo anno, che vivranno il loro primo incontro ufficiale con docenti e compagni.

A rendere speciale le due feste di accoglienza ci saranno interventi musicali e recitativi degli studenti, che trasformeranno la palestra in un palcoscenico di creatività e talento.

Il Liceo Empedocle invita le famiglie a partecipare e condividere con i propri figli questo momento di gioia e inizio di un nuovo percorso educativo.

A firmare la comunicazione ufficiale è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marika Helga Gatto.

