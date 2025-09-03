Nella sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale, colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato un formale compiacimento del comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, ai militari distintisi per l’elevata professionalità e lo spirito di servizio dimostrati in occasione di un delicato intervento avvenuto il 26 ottobre 2024 a Racalmuto. Quel giorno, una giovane madre si era barricata all’interno della propria abitazione nel centro abitato di Racalmuto, con i due figli di 7 e 4 anni, senza possibilità di comunicazione con l’esterno e in condizioni di potenziale pericolo.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno tentato di dialogare con la donna per dissuaderla da eventuali azioni impulsive. Tuttavia, non ricevendo risposta e constatando che la situazione non accennava a migliorare, grazie all’uso di una scala fornita dai vigili del fuoco, i militari dell’Arma sono entrati all’interno dell’appartamento e hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione. L’intervento tempestivo e coordinato dei Carabinieri, consentì di raggiungerli in sicurezza i due bambini e di affidarli alle cure dei familiari, evitando possibili conseguenze. La vicenda, particolarmente delicata e seguita in diretta da giornalisti presenti sul posto, ricevette ampio risalto mediatico.

Il compiacimento è stato conferito al tenente colonnello Vincenzo Bulla, comandante del Reparto Operativo di Agrigento, che ha coordinato tutta l’attività, dalla negoziazione all’irruzione all’interno dell’abitazione; al maresciallo capo Paolo Fonti, in forza al nucleo Investigativo del Reparto Operativo; al vice brigadiere Domenico De Giglio, effettivo alla Tenenza Carabinieri di Favara; al vice brigadiere Vincenzo Marcianò, addetto all’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Canicattì e all’appuntato scelto Antonio Buggea, effettivo alla sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agrigento.

Il comandante della Legione, nel manifestare il proprio compiacimento, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa professionale e del lavoro di squadra che ha portato a un esito positivo di un intervento ad alto rischio.

