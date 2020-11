La banca del sangue di Agrigento potrà raccogliere il plasma iperimmune

AGRIGENTO. Anche la banca del sangue di Agrigento potrà raccogliere il plasma di quei cittadini che sono recentemente guariti dal Covid-19. L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, che già nei mesi scorsi aveva invitato l’asp agrigentina a organizzarsi in tal senso, in assenza di riscontro ha dato comunque disposizione a procedere alla raccolta del plasma per la cura del Coronavirus 2° uso compassionevole. Lo ha accertato questa mattina il sindaco di Agrigento Franco Miccichè che aveva chiesto chiarimenti direttamente all’assessore Razza.