Giornata del nato prematuro: il monumento di Villa Bonfiglio si tinge di viola

AGRIGENTO. Il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio questa sera si è illuminato di viola per celebrare la giornata mondiale della prematurità. Ad organizzare l’iniziativa sono stati i volontari dell’Utin, il reparto di neonatalità dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che in questi giorni hanno incontrato il sindaco per coinvolgere il Comune nella giornata nata per festeggiare “I piccoli guerrieri” nati prematuri e che lottano per la loro sopravvivenza con l’aiuto, appunto, del personale sanitario dell’Utin.