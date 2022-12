E’ stato medico, fondatore e direttore per tanti anni della Banca del cordone ombelicale di Sciacca ed è proprio a lui che sarà intitolata. La Banca del sangue cordonale si chiamerà “ Lillo Ciaccio” e la cerimonia è in programma domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 11 l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Il medico di Sciacca, è morto nel dicembre del 2018, dopo una lunga malattia, a Palermo. Aveva 79 anni. Con Ciaccio sono state avviate a Sciacca le attività dell’Avis per la donazione del sangue, ma soprattutto, quelle alla Banca del Cordone Ombelicale da quando è stata costituita fino al momento in cui ha lasciato l’ospedale di Sciacca.