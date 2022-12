Al Pirandello il Grande Gospel per il Ventennale del Blues & Wine Soul Festival

L’estate scorsa erano stati già meravigliosi gli appuntamenti del Blues & Wine Festival in giro per la Sicilia, con la grande Band di Joe Castellano e relativi special guests. Lo stesso creatore e direttore artistico della manifestazione, adesso fa tornare in Sicilia il grande Gospel e porta a chiusura di questa magnifica edizione del Ventennale, uno dei più bei cori della chiesta battista made in USA . Il 28 Dicembre sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento ed il giorno dopo (29 Dicembre) nel sempre magico scenario della piazza del Duomo di Cefalù, sarà in scena il grande ensamble della Star del Gospel, Nate Martin .

Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente Gospel Soul made in USA, sono infatti gli elementi che caratterizzano l’intera personalità di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God’s Name) coro di ben 12 elementi, fondato nel 2016 nella culla della musica Gospel, Chicago. Nate Martin & S.I.G.N., si sono fatti rapidamente amare nella città di Chicago per la loro giovane energia e passione. Nate ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più incline alla spiritualità moderna che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l’intento di trasportare il pubblico in ogni canzone. Tradizione e modernità vanno a braccetto come nei migliori episodi e in questa dimensione, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere. Tentazioni piacevolmente ruffiane, carattere esuberante, energia vocale giocano un ruolo fondamentale del gruppo capitanato da Nate. Grazie a numerose collaborazioni e partecipazioni con altre star del Gospel americano – Nate Martin acquisisce un ruolo di presenza primaria sulle scene artistiche del Gospel & Soul negli USA. Nel 2020 Nate Martin & SIGN ha ricevuto un Eddy Award per “Album dell’anno” e nel 2021 un Gospel Music Choice Award per “Gruppo dell’anno”. Per la prima volta in Europa, questa formazione si presenta con un insieme di musica religiosa tra Spirituals Neri Tradizionali e sonorità moderne, opportunamente rivisitate e rese popolari dalla tradizione classica per una perfetta realizzazione, tra precisione e bellezza delle voci, profondità dei canti sacri, il tutto collegato al lato più moderno e contemporaneo della band. Il successo è immediato e notevole.

Compongono la formazione del Gruppo, per questo eccezionale primo Tour in Europa : Nate Martin, Leader; Zaji Nixon, soprano; Monèe Webster, soprano; Tyona Menzies, alto; Faith Johnson, alto; Renecia Cameron, alto; Asia Davis, tenor; L J Murdock, tenor; Tuan Stinson, tenor; MJ Holman, keyboard; Nathan Harvey, bass; Xavier Lewis, drums .

Un ritorno del grande Gospel a bordo di quelli che, da sedici anni, caratterizzano la fase invernale delle premiazioni del più grande festival del mondo del vino e della musica .

Tantissimi i grandi nomi del Gospel andati in scena negli anni scorsi, durante le splendide serate dei “Blues & Wine Awards”, tra essi ci piace ricordare : Tim Peterson Singers, Crystal Aykin Gospel Choir, London Gospel Community Choir, Mike Brown & Focus Gospel Choir, nonché i siciliani Gospel Project e Palermo Spiritual Ensamble.

Di grande successo nei giorni scorsi anche le cene di premiazione di Personaggi del Vino, Studiosi e Personaggi della Cultura e dello Spettacolo, che hanno visto premiati numerosissimi attori di quei mondi . In particolare, di rilievo il premio assegnato ad un grandissimo della Musica italiana, quale è stato Lelio Luttazzi e che è stato ritirato dalla moglie, Sig.ra Rossana Luttazzi .

Nei prossimi 20 e 21 Gennaio 2023, ad Agrigento, converranno i grandi studiosi appena premiati come personaggi Blues & Wine dell’anno per il Vino, quali il Dott. Rosario Lentini,il Prof. Attilio Scienza e la D.ssa Manna Crespan, dell’Istituto CREA di Conegliano Veneto, che daranno vita invece a quello che si annuncia come il più grande meeting di studio della vite degli ultimi 40 anni .

Quindi, davvero tantissimi i grandi eventi di questa edizione del Ventennale del Blues & Wine, che dalla scorsa estate stanno ricevendo grandissimi consensi ed attenzione in tutta Italia e che indubbiamente ha visto realizzare ancora una volta un’opera titanica da perte del suo creatore e direttore artistico, Joe Castellano .

Adesso spazio comunque a questo stupendo grande coro Gospel, che ancora di più presso il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento (28 Dicembre) e presso la Piazza del Duomo di Cefalù (29 Dicembre), farà vibrare l’atmosfera natalizia con le musiche travolgenti che lo caratterizzano . Entrambi i concerti sono previsti per le ore 20.30 .

Per Teatro Pirandello, possibile acquisto biglietti online al sito del Teatro .