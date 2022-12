“Le corde dell’anima”, Osvaldo Lo Iacono in concerto

Il chitarrista agrigentino Osvaldo Lo Iacono, reduce dal suo ultimo tour al fianco di Amii Stewart, torna a suonare nella sua città, sul palco del Teatro Pirandello: lo farà il prossimo29 dicembre alle 20:30, per presentare il suo spettacolo “Le Corde dell’anima”. “Sarà una sorta di viaggio emozionale attraverso la mia musica- dice Lo Iacono- e quella degli autori che più profondamente hanno segnato in modo indelebile la mia esperienza. Amo la Sicilia, terra che non ho mai abbandonato perché rappresenta per me una continua fonte di ispirazione per la mia musica.” Osvaldo Lo Iacono sarà affiancato sul palco dalla sua band: Gabriel Guarneri al basso; Gaspare Costa alla batteria; Peppe Zito, Hammond e tastiere; Antonino Saladino , violoncello. Tanti gli ospiti sul palco, tra i quali la “Queen of soul” d’Italia Daria Biancardi e Neja, vera e propria icona degli anni 90, con le quali da anni Osvaldo Lo Iacono collabora, non solo come chitarrista, ma anche come Direttore Musicale. Altri ospiti saranno una sorpresa. Biglietti disponibili al link https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=PIRA oppure nella biglietteria del Teatro Pirandello.