Una pizza in compagnia in vista del Natale e trascorrere una serata diversa. La pizzeria “Sitàri” della famiglia Sorce ha aperto le porte agli ospiti di una casa di riposo di Favara per preparare e, poi, gustare tutti insieme sua maestà, la pizza. Coinvolgere gli anziani nella preparazione dell’impasto è stato soltanto un pretesto per rinforzare la convivialità. Un bell’esempio di solidarietà capace di creare sinergia e regalare, allo stesso tempo, un momento diverso all’insegna della condivisione. Non è stata una iniziativa isolata, ma sembra che la famiglia Sorce abbia tutte le intenzioni di proseguire con altre proposte nel locale del villaggio Mosè, ad Agrigento.