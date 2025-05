Dopo il grandissimo successo al porto di Porto Empedocle per Agrigento 2025 lo storico veliero Amerigo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio, nell’ambito della 12/ma tappa del Tour Mediterraneo, la fase finale del tour mondiale che ha visto la nave scuola della Marina Militare toccare 35 posti in tutti i 5 continenti. Ad accompagnare l’arrivo del veliero ci saranno anche la fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri e la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri ‘Sicilia’.

Chi ha effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potrà salire per una visita a bordo esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione. Nella giornata di lunedì 5 maggio, a partire dalle 15, sul sito www.tourvespucci.it saranno disponibili, per la tappa di Palermo, altri 1.500 posti (le prenotazioni sono sempre a titolo gratuito).

Molte le iniziative in programma a Palermo, tra conferenze, incontri e anche screening gratuiti organizzati dall’Ispettorato di Sanità della Marina Militare. Sabato 10 maggio Palermo omaggerà l’Amerigo Vespucci con la “Cassata Live”, la preparazione in banchina del famoso dolce siciliano.

