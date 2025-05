Momenti in paura domenica mattina in via Gioeni ad Agrigento. Nel balcone di un appartamento una caldaia, per motivi sconosciuti, ha preso fuoco e ha gettato nel panico chi vive nel condomino. I residenti allarmati hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale, giunti tempestivamente sul posto, hanno evitato il peggio. S’è rischiata un’esplosione. Nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta. Intervenuti anche i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia locale.

