Il Kitesurf è uno sport acquatico che consente ad una persona di planare sull’acqua stando in piedi su una tavola, sfruttando il vento con la trazione di un aquilone (chiamato kite, in inglese). Esistono molte tipologie che consentono di praticarlo sia in giornate ventose sia moderate, regalando sensazioni di libertà e adrenalina. Questa disciplina è in forte crescita e molte persone si domandano dove e come iniziare a praticare il kitesurf.

Il kitesurf è uno sport adatto a tutti, richiede l’uso di tutti i muscoli del corpo, soprattutto gambe ed addominali, permette di vivere momenti spensierati sull’acqua e fare nuove amicizie. Per imparare, si consiglia di frequentare i corsi base e avanzati con la scuola KTS allo Stagnone.

Dove iniziare a praticare kitesurf

Per poter godere di un momento di relax, soprattutto per coloro che sono ancora alle prime armi, è fondamentale individuare con cura lo spot ideale. Per i principianti è consigliabile optare per un luogo caratterizzato da vento costante, acque basse e spazi adeguati. La sicurezza riveste un ruolo cruciale, infatti, la presenza di un istruttore qualificato è imprescindibile per guidarvi e insegnarvi correttamente.

Ecco alcuni dei luoghi più adatti per avvicinarsi al kitesurf:

Marausa , una frazione del comune di Trapani, è rinomata in estate per la sua bellezza naturale e il suggestivo scenario della spiaggia, il lido Marausa. Nei fondali poco profondi di fronte alla costa si trova un relitto romano; le acque cristalline e piatte offrono condizioni ottimali.

Laguna dello Stagnone, vicino a Marsala, è un paradiso per gli amanti del kitesurf. Le sue acque poco profonde, i venti costanti e il paesaggio mozzafiato la rendono un luogo ideale per praticare questo sport a tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Inoltre, la presenza di numerose scuole e centri di noleggio rende facile per chiunque iniziare a praticare il kitesurf nella Laguna dello Stagnone.

Luoghi particolarmente adatti ai principianti sono il Lago di Garda e la Sardegna, grazie alla presenza di spot particolarmente ventosi, acque calme e vento costante.

Spot per kitesurf in Sicilia: lo Stagnone di Marsala

Lo Stagnone di Marsala è una località suggestiva situata lungo la costa della Sicilia, rinomata come ottimo spot per praticare Kitesurf. Grazie alla presenza di isole antistanti, l’acqua è piatta e poco profonda, offrendo condizioni ideali per la navigazione in totale sicurezza.

Le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli rendono lo Stagnone un luogo ideale per imparare Kitesurf, con scuole specializzate che offrono diversi corsi adatti a tutti i livelli, supportati da istruttori certificati e appassionati. Queste scuole, inoltre, permettono il noleggio di attrezzature di alta qualità ed organizzano corsi completi per imparare divertendosi.

Per vivere un’esperienza straordinaria e passare del tempo libero, è possibile prenotare un corso presso una scuola di Kitesurf situata allo Stagnone, noleggiare o acquistare l’attrezzatura necessaria e trovare un alloggio nei dintorni.

Come iniziare a praticare kitesurf

Per i principianti, è consigliato frequentare dei corsi che siano tenuti da istruttori qualificati e con una certificazione (ad es. la IKO) al fine di imparare in sicurezza e seguendo degli standard definiti a livello mondiale. Durante le lezioni, avrete l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche e pratiche.

Imparerete a fare una prima valutazione dello spot, armare e mettere in sicurezza il kite, fare le prime partenze e mantenere l’equilibrio sulla tavola. Esistono diversi corsi, pertanto è importante selezionare un corso che sia adatto alle proprie esigenze e al proprio livello di preparazione.

Un altro aspetto fondamentale è l’attrezzatura necessaria. Le componenti di base includono:

kite : l’aquilone ciò che genera la trazione;

: l’aquilone ciò che genera la trazione; tavola : che permette di planare sull’acqua;

: che permette di planare sull’acqua; barra di controllo: utilizzata per manovrare il kite;

di controllo: utilizzata per manovrare il kite; trapezio : strumento che indossa il rider per trasferire la forza del kite allo stesso;

: strumento che indossa il rider per trasferire la forza del kite allo stesso; casco: componente consigliato a principianti e non per proteggere la testa da eventuali colpi;

È possibile e consigliato optare per il noleggio dell’attrezzatura all’inizio, e solo successivamente valutare l’acquisto di tutta l’attrezzatura necessaria, e visti i costi, l’usato è una buona strada da percorrere. Per quanto riguarda la manutenzione e la conservazione dell’attrezzatura da kitesurf, è importante farla asciugare, ma allo stesso tempo non lasciarla mai per un tempo prolungato sotto il sole, e conservarla poi in un luogo asciutto. Inoltre, bisogna controllare regolarmente lo stato delle componenti di sicurezza.

Infine, prima di iniziare a praticare il kitesurf in modo indipendente, sarà indispensabile avere anche delle nozioni sulle regole di precedenza e sui segnali internazionali, per rispettare le regole sia dentro che fuori dall’acqua.

Come prepararsi per una sessione di Kitesurf

Per praticare il Kitesurf in modo sicuro, bisogna indossare l’abbigliamento e l’attrezzatura adeguata.

A seconda delle temperature e dell’intensità del vento è consigliabile utilizzare una muta del corretto spessore (da 2 a 5 mm) per proteggere il corpo dal freddo ma anche per conferire un minimo di protezione dai colpi. Inoltre, in caso di forte sole, è importante utilizzare creme resistenti all’acqua ed eventualmente occhiali polarizzati specifici per il kite.

Prima di entrare in acqua, è consigliabile fare un adeguato riscaldamento e preparare il corpo all’attività fisica. Poi, è importante fare dei controlli di sicurezza su tutta l’attrezzatura per prevenire eventuali incidenti.

Infine, bisogna scegliere lo spot in base alle condizioni meteorologiche ed al proprio livello di esperienza. È sempre consigliabile optare per un luogo con vento costante, privo di ostacoli e poco affollato.

Progressione graduale: le tappe per imparare il Kitesurf

Per imparare e progredire con il Kitesurf è consigliabile seguire diverse fasi. Inizialmente seguire dei corsi affidandosi ad una scuola certificata Iko, poi una volta raggiunta l’indipendenza, cercare di praticare il kitesurf noleggiando l’attrezzatura da soli o con meglio con amici più bravi.

Successivamente, una volta padroneggiate le manovre di base, se si vuole progredire ulteriormente con tricks, salti e manovre acrobatiche bisogna “tornare a scuola” sempre scegliendo istruttori già capaci a fare quello che si desidera imparare, in modo da acquisire fiducia e competenza. Infine, ricordiamo un noto detto anglosassone e ben conosciuto tra i kiters ovvero “no pain no gain”, che tradotto letteralmente significa “nessuna sofferenza, nessun guadagno”, e più ampiamente si può intendere come il precetto secondo cui senza dolore o sacrificio non c’è progresso. Quindi più le manovre o i tricks diventano complessi più si devono mettere in conto cadute e crash.

Costanza, Pazienza e Divertimento: la chiave per imparare

Per riuscire a migliorare in questo sport, è essenziale allenarsi in modo costante e non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. Il kitesurf richiede impegno e dedizione per poter essere padroneggiato appieno. Un altro elemento fondamentale è il divertimento; infatti, questo sport offre emozioni uniche e una sensazione di libertà incredibile.