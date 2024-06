Beni per 600 mila euro sono stati sequestrati dalla Dia di Caltanissetta a un boss di mafia condannato in via definitiva per associazione mafiosa e sotto processo per estorsione. Il sequestro ha riguardato l’intero capitale sociale e i rispettivi beni strumentali di tre società a responsabilità limitata operanti nel settore del commercio di carni e alimenti in genere, due fabbricati, due terreni, sei autoveicoli e vari rapporti bancari intestati a lui o al suo nucleo familiare. Il provvedimento, emesso dalla sezione di Misure di prevenzione del Tribunale nisseno, colpisce il patrimonio dell’uomo, attualmente detenuto, inserito nell’organigramma criminale di Cosa nostra, assumendo la direzione della “famiglia nissena”.