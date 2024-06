Far rivivere le emozioni che Massimo Decimo Meridio ha regalato nell’arena può sembrare un’impresa ardua dopo i tanti Oscar vinti da “Il Gladiatore” nel 2000. Nonostante ciò il regista Ridley Scott si sente all’altezza del compito e ci riprova. Viene dunque ufficializza la data di uscita del sequel al 15 Novembre dell’anno in corso.

L’attesa è allora quasi finita a differenza delle aspettative che continuano a crescere per diversi motivi. Il primo riguarda il prosieguo della trama, giacché dopo la morte di Massimo la storia si incentrerà su Lucius, che sarà in qualche modo chiamato a portare avanti il suo desiderio di giustizia.

Alla curiosità per lo sviluppo narrativo si aggiungono i nomi di spicco nel cast, come quello di Denzel Washington, che pur impersonerà un ex gladiatore, e quello di Joseph Queen che da Stranger Things approda nelle vesti dell’imperatore Caracalla.

Suscita interesse anche il budget di 300 milioni di dollari investito nella pellicola che ha visto la maggior parte delle riprese nel Sussex. Non sono mancati neppure gli imprevisti, giacché questo film come molti altri ha subito la battuta d’arresto dovuta allo sciopero degli attori di Hollywood durato all’incirca 4 mesi.

A fronte di tutto ciò, però, c’è un altro fattore da considerare strettamente legato al personaggio di Massimo. Il suo eroismo coincide con la fedeltà ai suoi principi, pur essendo ormai ridotto a schiavo. L’amore per la famiglia perduta ed il desiderio di ristabilire giustizia con coraggio e tenacia sono i temi trainanti. Insomma l’ex generale romano è diventato negli ultimi vent’anni un esempio di forza e determinazione e, dunque, anche un modello di riferimento per chi aspira a vivere condizioni di vita migliori.

La sua popolarità è stata tale da renderlo protagonista anche di film e serie di animazione, ma ancor più successo ha avuto nel mondo dei giochi. Il gladiatore è una figura chiave in molti videogiochi, ma lo ritroviamo anche nei casino online, dove il tema dell’arena e del combattimento è stato trasformato in avvincenti giochi di slot. Questi giochi, spesso dotati di grafica molte curate, permettono ai giocatori di immergersi nell’atmosfera epica dei combattimenti gladiatori e di rivivere le emozioni dell’arena.

​​Senza considerare poi che la colonna sonora, la fotografia, oltre al racconto ed agli effetti speciali e alle perfomance attoriali, hanno reso il gladiatore fonte di ispirazione anche per la moda e mostre d’arte. Sarà davvero il sequel all’altezza del suo predecessore? Lo scopriremo tra qualche mese!