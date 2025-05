A scuola di sicurezza stradale. Fa tappa anche ad Agrigento a partire da questa mattina, 6 maggio, “Karting in Piazza”, un evento che promette di coinvolgere grandi e piccini nel cuore della città, precisamente in Piazza Vittorio Emanuele. L’iniziativa, che si terrà anche domani, mira a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e a promuovere l’avviamento allo sport, in particolare al karting. L’evento, organizzato dal Comune di Agrigento in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia, è un’opportunità per tutti di vivere una nuova esperienza sportiva, imparando nel contempo l’importanza della sicurezza sulla strada. Con il patrocinio delle istituzioni locali e il supporto di partner come Sara Assicurazioni e EgoGreen, “Karting in Piazza” si inserisce come un momento educativo e di divertimento per tutta la comunità.

