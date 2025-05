Si è svolta oggi la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi dedicata alla disciplina del tag rugby, con una grande partecipazione da parte degli istituti scolastici della provincia di Agrigento. A distinguersi sono stati in particolare gli istituti Federico II e Esseneto, che hanno conquistato il primo posto in tutte le categorie.

Le squadre, allenate dai docenti Fabio Rizzo e Marinella Ferranti (per l’istituto Federico II) e da Anna Francavilla e Angela Farruggia (per l’istituto Esseneto), su progetto promosso dal delegato provinciale della Federazione Italiana Rugby, Gero Picarella, figura chiave nello sviluppo del rugby scolastico sul territorio.

I risultati sono stati eccellenti: per la categoria maschile al 1° posto l’istituto Esseneto 1° posto per la squadra femminile dell’istituto Federico II e per la categoria mista il 1° posto è andato ancora all’istituto Federico II.

Al termine della giornata, Gero Picarella ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto nelle scuole:

“Il rugby è uno sport che negli ultimi anni ha preso piede nella provincia di Agrigento, coinvolgendo molti giovani, soprattutto negli istituti scolastici. Nonostante questo, soprattutto ad Agrigento – ha aggiunto – mancano impianti adeguati. Al Villaggio Mosè e a Villaseta ci sono due impianti che potrebbero essere adeguati e resi fruibili, considerando che lo sport è anche cultura, e Agrigento quest’anno è Capitale Italiana della Cultura.”

Con questi risultati, le squadre vincitrici si preparano ora a rappresentare la provincia nella fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, che si terrà il prossimo 24 maggio a Palermo.

Una giornata di sport che ha unito impegno, passione e spirito educativo, confermando ancora una volta il valore del rugby nelle scuole come veicolo di crescita e inclusione.

