Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, questa mattina ha preso parte, con profonda commozione, al momento celebrativo organizzato dall’istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” dedicato alla memoria di Alice Schembri, la giovane agrigentina scomparsa prematuramente, ma rimasta viva nel ricordo di coloro che l’hanno conosciuta.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza dei familiari, degli amici e degli alunni della scuola. Il questore, rivolgendosi ai giovani, ha sottolineato che “l’iniziativa per ricordare ed onorare la memoria di Alice, ha un forte valore simbolico di vicinanza delle Istituzioni alla famiglia e rispetto per ogni singola esistenza”.

