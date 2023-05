Karkinos, a Casa Barbadoro protagoniste le eccellenze del turismo

Nel pomeriggio di ieri, 19 maggio 2023, s Casa Barbadoro, nel cuore del parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, si è svolto il convegno dal titolo “Karkinos 2023 le eccellenze del turismo culturale e sostenibile”.

L’evento si inserisce, come novità, all’interno del già consolidato Premio Karkinos che, giunto alla sua VII° edizione, continua a valorizzare le eccellenze siciliane che si sono distinte nel panorama nazionale e internazionale.

L’incontro, coordinato da Maria Luisa Zegretti, è stato organizzato in due sessioni tematiche.

Dopo i saluti del padrone di casa, Roberto Sciarratta e quelli del Presidente dell’Associazione Antiche Tradizioni Popolari, Francesco Novara e di Carmelo Cantone Patron e Direttore artistico Karkinos, ci si è addentrati all’interno dell’eccellenza della realtà di Diodoros, figlio del Parco Archeologico e Paesaggistico della città dei Templi. Il relatore , Massimo Carlino (Azienda Val Paradiso), ha condotto i presenti alla scoperta dei prodromi costitutivi del marchio e delle dinamiche che, ancora oggi, coinvolgono coloro che si occupano di trasformare le materie prime in prodotti.

Il convegno, durante la seconda sessione, ha affrontato il tema delle “eccellenze” e degli aspetti legati alla ricaduta sul territorio. Mediante i contributi di Beniamino Biondi e di Carola De Paoli è stata evidenziata l’importanza dei progetti culturali come Diodoros, unicum nel panorama delle esperienze che un turista può trovare all’interno di un parco archeologico e paesaggistico, come arricchimento per la collettività. A conclusione, sullo sfondo del maestoso Tempio della Concordia, è stata inagurata la mostra “Le eccellenze di Karkinos” attraverso la quale si vogliono ricordare tutte le personalità premiate durante le edizioni precedenti e, contemporaneamente, si anticipano i nomi di coloro che domani riceveranno sul palco del Teatro Pirandello il premio Karkinos 2023. La serata è proseguita con una cena di degustazione con i prodotti Diodoros offerta a tutti i partecipanti.