San Leone, inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne voluta da cittadini

Una panchina rossa nel cuore di San Leone, di fronte il Tropical e l’Aster, un omaggio per tutte le ragazze, madri, mogli, figlie che hanno perso la vita per mano di un uomo o hanno subito delle violenze. L’hanno voluta dei semplici cittadini , Antonio Montana e Gerlando Piraneo con la collaborazione di Gaetano Vella, per testimoniare un vuoto che non può e non deve essere dimenticato, invitando chi vi passa accanto a fermarsi, a riflettere, a sconfiggere l’indifferenza. A benedire la panchina rossa il parrocco della chiesa di San Leone, don Maurizio Di Franco, alla presenza del sindaco Francesco Micciché e dell’assessore Gioacchino Alfano, e di alcuni residenti della zona.

La panchina rossa è simbolo permanente di un percorso di sensibilizzazione e stimolo verso un cambio di passo culturale e di educazione al rispetto delle donne troppo spesso vittime di violenza. Alla cerimonia di inaugurazione