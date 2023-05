Campobello Comune. Rifiuti, modificato il calendario della raccolta differenziata

L’amministrazione comunale di Campobello di Licata ha deciso di modificare il calendario di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati col sistema della raccolta differenziata “porta a porta”, sino al prossimo 31 dicembre. Questo il nuovo calendario: lunedì: organico (umido) e plastica; martedì: secco residuo e vetro; mercoledì: organico, carta, cartone e tetra pak; giovedì: plastica ed alluminio; venerdì: nessuna raccolta; sabato: organico, panni e pannolini. La modifica del calendario dovuta all’avviamento del servizio di spazzamento e scerbamento del centro abitato, in programma ogni venerdì. Con determina municipale, inoltre, l’Esecutivo ha nominato la commissione di gara per affidamento, mediante procedura Mepa(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione), del servizio riguardante il conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della tipologia “frazione biodegradabile” ( umido), per euro/ ton. 140 più’ Iva, da maggio a dicembre prossimi. Questa la composizione della commissione: Salvatore Cutaia, responsabile dell’area Ambiente nonché comandante di Polizia municipale; Gioacchino Giuseppe Gentile, dipendente del Rss; e Carmelo Mistretta, agente di polizia municipale. Il provvedimento municipale è trasmesso – fra gli altri – al sindaco. Con altro provvedimento amministrativo esitato il rinnovo del “deposito temporaneo” per i contenitori scarrabili.