Incidente stradale in via Piersanti Mattarella nei pressi della Stazione bassa di Agrigento. Il conducente di una Fiat Panda, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro un muro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le necessarie cure mediche. Gli agenti della sezione Volanti si sono occupati dei rilievi.