CAMMARATA. La squadra di mister Giuseppe Pagana prepara la nuova stagione con una rosa d’eccellenza. L’allenamento congiunto con l’Athletic Club Palermo si è chiuso sul 3-1 per il Kamarat, dando indicazioni positive a Pagana. “I ragazzi sono in una condizione atletica soddisfacente – commenta mister Pagana. Sono giovani e quindi hanno iniziato la preparazione a ritmi alti. Questa è una cosa positiva. Sicuramente c’è tanto da lavorare, però la strada intrapresa è quella giusta. Il calcio adesso è diventato dinamico e quindi bisogna provare diverse soluzioni”.

Dopo il buon test contro i palermitani, il club si prepara a un altro esame scegliendo come avversario il Licata, neo promossa in serie D.

Oggi alle 18, allo stadio Vito Di Marco di Cammarata, è in programma l’amichevole contro i gialloblù. Test in vista dell’esordio in Coppa Italia, fissato per domenica 30 agosto dalla Sancataldese.

Sul fronte del mercato, il Ds Vincenzo Mangiapane ha portato a Cammarata Gonzalo José Miceli e Santiago Nicolas Sosa. Miceli, centrocampista, ha iniziato nella Nueva Chicago, per poi passare al Banfield e al Brown. Ha giocato in Europa con HJK Helsinki e Villarrobledo, prima del Capo Vaticano.

Sosa è un esterno di centrocampo argentino classe 2002. Dopo il settore giovanile del Boca Juniors, ha giocato con Atletico Platense e Defensores de Belgrano. Dal 2021 è in Italia, dove ha vestito le maglie di Buccino, Atletico Racale, Moliterno, Manduria, Massafra e Novoli. Può agire su entrambe le fasce e si adatta alle idee tattiche di Pagana.

La società ha definito l’organigramma. Giuliano Traina è il presidente, Luca Di Piazza amministratore delegato e segretario, con Lillo Traina onorario e Fabio Di Piazza e Filippo Lo Presti vice presidenti. Direttore generale è Gioacchino Privitera, mentre Mangiapane guida l’area sportiva.

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