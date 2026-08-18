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C’è un meccanismo che ormai accomuna gran parte dell’intrattenimento digitale, dallo streaming ai giochi online, dalla musica alle piattaforme di e-commerce: la capacità di un servizio di proporre esattamente ciò che serve, prima ancora che l’utente abbia deciso cosa cercare. Non è il tratto distintivo di un singolo prodotto, ma il risultato di anni di investimenti paralleli in intelligenza artificiale da parte di settori molto diversi tra loro, arrivati oggi a un livello di sofisticazione che va ben oltre il semplice suggerimento.

Un esempio tra i tanti: il caso Netflix

Uno degli esempi più citati di questa evoluzione arriva dal mondo dello streaming. Come ha riportato Hot Corn, Netflix ha rivelato che circa 300 film e serie distribuiti nel 2026 hanno fatto ricorso a strumenti di intelligenza artificiale generativa, prevalentemente in fase di post-produzione, per ridurre tempi e costi di lavorazione senza sostituire il lavoro creativo degli autori. È un segnale di quanto rapidamente l’intelligenza artificiale si sia estesa da un ruolo puramente analitico, quello dei sistemi di raccomandazione dei contenuti, a un ruolo produttivo vero e proprio. Ma Netflix è solo uno dei tanti tasselli di un fenomeno molto più ampio, che attraversa praticamente ogni settore dell’intrattenimento digitale.

Il problema che ogni catalogo enorme deve risolvere

Al di là della produzione, il compito più diffuso dell’intelligenza artificiale nell’intrattenimento digitale resta quello originario: aiutare l’utente a orientarsi dentro un catalogo troppo grande per essere esplorato manualmente. Che si tratti di migliaia di titoli su una piattaforma di streaming, di milioni di brani su un servizio musicale o di centinaia di giochi su una piattaforma di intrattenimento digitale, il problema di fondo è identico: senza un sistema di filtro intelligente, la quantità di scelta smette di essere un vantaggio e diventa un ostacolo.

Come funziona la categorizzazione dentro un catalogo di gioco

Il settore del gioco digitale regolamentato è uno dei tanti in cui questa logica si applica con particolare precisione. Anche il casino online organizza oggi il proprio catalogo attraverso sistemi di categorizzazione pensati per orientare l’utente in modo rapido e trasparente: filtri per provider come Pragmatic Play o Novomatic, per tipologia di gioco, per livello di volatilità o RTP dichiarato, oltre a strumenti che permettono di impostare in autonomia limiti di tempo e di spesa direttamente dal proprio profilo. Titoli come Sweet Bonanza o Gates of Olympus vengono così raggruppati non solo per provider ma anche per caratteristiche tecniche condivise, permettendo all’utente di orientarsi per affinità piuttosto che scorrere l’intero catalogo. Questa architettura di navigazione, costruita su logiche simili a quelle di raccomandazione impiegate da altre piattaforme digitali, punta a un obiettivo preciso: permettere all’utente di trovare rapidamente ciò che cerca, mantenendo allo stesso tempo pieno controllo sulle proprie preferenze e sui propri limiti di utilizzo.

Un compito tecnico più complesso di quanto sembri

Costruire un sistema di raccomandazione efficace richiede molto più di un semplice elenco di preferenze passate. I modelli più avanzati integrano fattori contestuali come il dispositivo utilizzato, l’orario di accesso e persino le tendenze aggregate a livello di piattaforma, combinando tecniche di filtro collaborativo con modelli sequenziali capaci di seguire l’evoluzione dei gusti di un utente nel tempo. È una disciplina che si è sviluppata parallelamente in settori molto diversi tra loro, dall’e-commerce allo streaming musicale, e che oggi trova applicazione anche nei cataloghi del gioco digitale regolamentato, dove la trasparenza dei criteri di categorizzazione resta un requisito imprescindibile.

Il problema del nuovo utente

Uno degli aspetti più delicati di qualunque sistema di raccomandazione è quello che gli sviluppatori chiamano “cold start”, il problema del nuovo utente: senza uno storico di interazioni precedenti, l’algoritmo non ha ancora dati sufficienti per proporre contenuti realmente pertinenti. Le piattaforme più mature risolvono questa fase iniziale attraverso categorie generali, popolarità aggregata e brevi questionari di preferenza, per poi affinare progressivamente le proposte man mano che l’utente interagisce con il catalogo. È un equilibrio delicato tra offrire subito qualcosa di utile e raccogliere abbastanza informazioni da personalizzare davvero l’esperienza nelle sessioni successive.

Test continui, non decisioni una tantum

Nessun sistema di categorizzazione o raccomandazione viene definito una volta per tutte. Le piattaforme più solide sottopongono costantemente le proprie interfacce a test comparativi, mostrando a gruppi diversi di utenti varianti leggermente differenti di un filtro o di un layout, per poi misurare quale versione renda più semplice e rapida la ricerca di un contenuto. È un processo iterativo, spesso invisibile all’utente finale, che nel tempo affina progressivamente l’esperienza complessiva di navigazione all’interno di un catalogo, sia esso composto da film, brani musicali o giochi.

Una trasformazione digitale che parte anche dal territorio

Questa capacità di orientarsi dentro sistemi digitali sempre più complessi non riguarda solo le grandi piattaforme internazionali, ma anche le pubbliche amministrazioni locali. Ad Agrigento, per esempio, è stato di recente presentato il progetto “Agrigento Digitale”, un piano finanziato con oltre 1,27 milioni di euro di fondi del PNRR che punta a semplificare l’accesso ai servizi digitali del Comune attraverso strumenti come SPID, CIE e PagoPA, insieme a un percorso di migrazione dei sistemi verso il cloud e a iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte in particolare alla popolazione over 65, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il divario digitale tra amministrazione e cittadini.

Anche in questo caso, dietro l’obiettivo di “semplificare l’accesso” si nasconde lo stesso principio che guida i sistemi di raccomandazione delle grandi piattaforme private: un’interfaccia che funziona bene è quella che riduce il numero di passaggi necessari tra il bisogno di un cittadino, o di un utente, e il servizio che lo soddisfa, senza per questo sacrificare chiarezza o controllo su ciò che si sta facendo.

Alla fine, sia che si tratti di un catalogo di film, di un negozio online, di un servizio pubblico digitale o di una piattaforma di intrattenimento, il principio che guida questi sistemi resta lo stesso: trasformare una quantità di scelta altrimenti ingestibile in un percorso semplice, trasparente e su misura per chi lo utilizza.

Un esempio tra i tanti: il caso Netflix

Uno degli esempi più citati di questa evoluzione arriva dal mondo dello streaming. Come ha riportato Hot Corn, Netflix ha rivelato che circa 300 film e serie distribuiti nel 2026 hanno fatto ricorso a strumenti di intelligenza artificiale generativa, prevalentemente in fase di post-produzione, per ridurre tempi e costi di lavorazione senza sostituire il lavoro creativo degli autori. È un segnale di quanto rapidamente l’intelligenza artificiale si sia estesa da un ruolo puramente analitico, quello dei sistemi di raccomandazione dei contenuti, a un ruolo produttivo vero e proprio. Ma Netflix è solo uno dei tanti tasselli di un fenomeno molto più ampio, che attraversa praticamente ogni settore dell’intrattenimento digitale.

Il problema che ogni catalogo enorme deve risolvere

Al di là della produzione, il compito più diffuso dell’intelligenza artificiale nell’intrattenimento digitale resta quello originario: aiutare l’utente a orientarsi dentro un catalogo troppo grande per essere esplorato manualmente. Che si tratti di migliaia di titoli su una piattaforma di streaming, di milioni di brani su un servizio musicale o di centinaia di giochi su una piattaforma di intrattenimento digitale, il problema di fondo è identico: senza un sistema di filtro intelligente, la quantità di scelta smette di essere un vantaggio e diventa un ostacolo.

Come funziona la categorizzazione dentro un catalogo di gioco

Il settore del gioco digitale regolamentato è uno dei tanti in cui questa logica si applica con particolare precisione. Anche il casino online organizza oggi il proprio catalogo attraverso sistemi di categorizzazione pensati per orientare l’utente in modo rapido e trasparente: filtri per provider come Pragmatic Play o Novomatic, per tipologia di gioco, per livello di volatilità o RTP dichiarato, oltre a strumenti che permettono di impostare in autonomia limiti di tempo e di spesa direttamente dal proprio profilo. Titoli come Sweet Bonanza o Gates of Olympus vengono così raggruppati non solo per provider ma anche per caratteristiche tecniche condivise, permettendo all’utente di orientarsi per affinità piuttosto che scorrere l’intero catalogo. Questa architettura di navigazione, costruita su logiche simili a quelle di raccomandazione impiegate da altre piattaforme digitali, punta a un obiettivo preciso: permettere all’utente di trovare rapidamente ciò che cerca, mantenendo allo stesso tempo pieno controllo sulle proprie preferenze e sui propri limiti di utilizzo.

Un compito tecnico più complesso di quanto sembri

Costruire un sistema di raccomandazione efficace richiede molto più di un semplice elenco di preferenze passate. I modelli più avanzati integrano fattori contestuali come il dispositivo utilizzato, l’orario di accesso e persino le tendenze aggregate a livello di piattaforma, combinando tecniche di filtro collaborativo con modelli sequenziali capaci di seguire l’evoluzione dei gusti di un utente nel tempo. È una disciplina che si è sviluppata parallelamente in settori molto diversi tra loro, dall’e-commerce allo streaming musicale, e che oggi trova applicazione anche nei cataloghi del gioco digitale regolamentato, dove la trasparenza dei criteri di categorizzazione resta un requisito imprescindibile.

Il problema del nuovo utente

Uno degli aspetti più delicati di qualunque sistema di raccomandazione è quello che gli sviluppatori chiamano “cold start”, il problema del nuovo utente: senza uno storico di interazioni precedenti, l’algoritmo non ha ancora dati sufficienti per proporre contenuti realmente pertinenti. Le piattaforme più mature risolvono questa fase iniziale attraverso categorie generali, popolarità aggregata e brevi questionari di preferenza, per poi affinare progressivamente le proposte man mano che l’utente interagisce con il catalogo. È un equilibrio delicato tra offrire subito qualcosa di utile e raccogliere abbastanza informazioni da personalizzare davvero l’esperienza nelle sessioni successive.

Test continui, non decisioni una tantum

Nessun sistema di categorizzazione o raccomandazione viene definito una volta per tutte. Le piattaforme più solide sottopongono costantemente le proprie interfacce a test comparativi, mostrando a gruppi diversi di utenti varianti leggermente differenti di un filtro o di un layout, per poi misurare quale versione renda più semplice e rapida la ricerca di un contenuto. È un processo iterativo, spesso invisibile all’utente finale, che nel tempo affina progressivamente l’esperienza complessiva di navigazione all’interno di un catalogo, sia esso composto da film, brani musicali o giochi.

Una trasformazione digitale che parte anche dal territorio

Questa capacità di orientarsi dentro sistemi digitali sempre più complessi non riguarda solo le grandi piattaforme internazionali, ma anche le pubbliche amministrazioni locali. Ad Agrigento, per esempio, è stato di recente presentato il progetto “Agrigento Digitale”, un piano finanziato con oltre 1,27 milioni di euro di fondi del PNRR che punta a semplificare l’accesso ai servizi digitali del Comune attraverso strumenti come SPID, CIE e PagoPA, insieme a un percorso di migrazione dei sistemi verso il cloud e a iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte in particolare alla popolazione over 65, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il divario digitale tra amministrazione e cittadini.

Anche in questo caso, dietro l’obiettivo di “semplificare l’accesso” si nasconde lo stesso principio che guida i sistemi di raccomandazione delle grandi piattaforme private: un’interfaccia che funziona bene è quella che riduce il numero di passaggi necessari tra il bisogno di un cittadino, o di un utente, e il servizio che lo soddisfa, senza per questo sacrificare chiarezza o controllo su ciò che si sta facendo.

Alla fine, sia che si tratti di un catalogo di film, di un negozio online, di un servizio pubblico digitale o di una piattaforma di intrattenimento, il principio che guida questi sistemi resta lo stesso: trasformare una quantità di scelta altrimenti ingestibile in un percorso semplice, trasparente e su misura per chi lo utilizza.

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