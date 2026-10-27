A bordo di un suv rubato e camuffato con una targa estera, un quarantenne di Canicattì è stato intercettato e denunciato a piede libero dai poliziotti con le gravi accuse di ricettazione e falsità materiale commessa da privato. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante un normale controllo di routine mentre si trovava alla guida di una Jeep.

Il mezzo viaggiava con una targa di immatricolazione belga che ha insospettito i poliziotti, spingendoli ad approfondire gli accertamenti sul veicolo. I successivi riscontri tecnici effettuati direttamente sul numero di telaio del mezzo hanno permesso di svelare il trucco.

Gli agenti sono risaliti all’immatricolazione originale, scoprendo che la vettura era stata rubata a Palermo. La denuncia del furto era stata presentata nei mesi scorsi da un pensionato di 75 anni residente nel capoluogo siciliano. L’autovettura è stata recuperata, mentre per il conducente canicattinese è scattata l’immediata denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigent

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp