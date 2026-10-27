Si sono vissute ore di profonda apprensione ad Agrigento per la scomparsa di un quindicenne di origine senegalese, allontanatosi improvvisamente da casa. A lanciare l’allarme è stata la madre quarantenne, preoccupata per il mancato rientro del figlio, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno avviato ricerche a tappeto in tutta la città, monitorando le zone periferiche e i possibili punti di ritrovo.

La svolta è arrivata l’indomani sera, dopo oltre 30 ore di totale assenza: gli agenti sono riusciti a rintracciare il giovane mentre si riparava al buio all’interno di un boschetto isolato, situato sotto il viadotto Garibaldi, intento a consumare un pasto improvvisato.

Nonostante la lunga permanenza fuori casa e una notte trascorsa sotto un ponte, il quindicenne è stato trovato in buone condizioni di salute. Gli agenti lo hanno subito accompagnato negli uffici di polizia, dove è stato riaffidato ai genitori – residenti da tempo nel capoluogo agrigentino –, mettendo definitivamente la parola fine a una dolorosa parentesi di paura per l’intera famiglia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp