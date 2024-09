E’ stato presentato come un importante colpo di mercato quello che l’Akragas ha annunciato stamattina. La formazione di Agrigento per la stagione in corso in Serie D si assicura il difensore Rosario Centorbi, classe 2007. Terzino destro di grande prospettiva, Centorbi arriva dal fiorente settore giovanile della Lucchese Calcio. Cresciuto nella Santa Sofia, scuola calcio d’Elite di Licata, ha poi militato negli allievi nazionali U16 della formazione rossonera.

Rosario Centorbi ha anche collezionato numerose presenze nella rappresentativa nazionale Under 15. Versatile e solido in difesa, può giocare sia come terzino destro che come difensore centrale. Dopo le sue ottime prestazioni nel calcio giovanile, Centorbi è ora pronto per affrontare la sfida del calcio dei “grandi” in una piazza storica e prestigiosa come Agrigento.