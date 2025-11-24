Un rogo di probabile natura dolosa ha danneggiato l’abitazione di proprietà di una quarantenne. E’ successo verso le 2 e 30 della notte tra sabato e domenica, nei pressi di via Autonomia Siciliana, non molto lontano del centro urbano di Realmonte. Nella residenza in quei momenti non vi era nessuno. In mancanza di certezze, nessuna pista investigativa viene al momento esclusa.

Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Agrigento, mentre la Procura della Repubblica, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sull’intera vicenda. L’allarme è stato lanciato da un passante, che ha notato del fumo fuoriuscire dall’appartamento. I vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno domato l’incendio, occupandosi della messa in sicurezza.

Conclusa l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e militari hanno eseguito un sopralluogo, nel corso del quale, non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile.

