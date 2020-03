Italia tricolore, manca Agrigento

In questi giorni di grande difficoltà per l’Italia, messa in ginocchio dal Coronavirus, molte nazioni hanno voluto esprimere la loro solidarietà al nostro Paese colorando con il tricolore i monumenti simbolo. Così sul web circolano le foto dell’Empire state building tricolore, o il muro del Pianto di Gerusalemme con la scritta di solidarietà. Anche le cascate del Niagara si sono tinte del verde, del bianco e del rosso della nostra bandiera e pure il bianco Cristo redentore di Rio De Janeiro si è colorato con la bandiera Italiana com’è avvenuto anche a Toronto.

Gli attestati di solidarietà colorata sono arrivati anche in Italia a Milano, con la celebre Galleria o a Roma dove pure il Colosseo è diventato tricolore.

Spiace notare che fino a oggi i nostri templi, che si sono colorati per tante iniziative compreso il Giro d’Italia, non abbia ancora avuto la sensibilità di esprimere solidarietà al proprio Paese colorandosi del tricolore. Ma potrebbe essere solo che stiamo anticipando una decisione che forse è già stata presa