Asp Agrigento proroga esenzione ticket per condizione economica

Prorogata al 30 giugno la scadenza di esenzione dal ticket per condizione economica. Nuove disposizioni anche per assistenza ambulatoriale, domiciliare e riabilitativa per condizione economica.

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenzaepidemiologica da Coronavirus Covid-19, l’Assessorato Regionale della Salute ha emanato alcune disposizioni finalizzate a limitare ulteriormente il rischio di contagio. Per evitare l’assembramento di cittadini negli uffici, gli attestati di esenzione per reddito per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino al 31 marzo 2020, sono prorogati sino al prossimo 30 giugno 2020, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito certificate. L’assistito, qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione al fine di non incorrere in sanzioni.

Ancora al fine di contrastare il contagio da Covid-19, l’Assessorato ha disposto che, per l’assistenza riabilitativa (ex art.26 L. 833/78), l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e ambulatoriali sia temporaneamente sospesa. Sospese anche le visite domiciliari nell’ambito della specialistica ambulatoriale, salvo prestazioni ritenute indifferibili, concordate con lo specialista e previa valutazione del rischio di contagio Covid-19 presso il nucleo familiare dell’assistito. Per ciò che riguarda l’assistenza domiciliare integrata (ADI) viene data facoltà ai servizi competenti delle ASP, ove necessario, di rivalutare e rimodulare gli interventi previsti nei piani assistenziali individuali, limitandone l’erogazione a quelli ritenuti improcrastinabili. Sospese infine anche le prestazioni ambulatoriali di fisiokinesiterapia.