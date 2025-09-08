Ad Agrigento, mentre il sindaco Francesco Miccichè conferma che il trasferimento dell’Istituto Pirandello è in attesa dell’atto definitivo, arriva una nuova indiscrezione che potrebbe aprire scenari concreti per la sistemazione degli studenti. Secondo fonti giornalistiche, tra le opzioni allo studio ci sarebbe il trasferimento di alcune classi presso l’Istituto delle Ancelle Riparatrici di via Pausania, nel quartiere di San Vito, previo versamento di un canone alla comunità religiosa che gestisce la struttura.

L’indiscrezione nasce dopo che era stata scartata l’ipotesi del vicino Istituto Tortorelli, ritenuto non idoneo per motivi di traffico e di accessibilità per studenti con disabilità. La soluzione di via Pausania permetterebbe così di gestire alcune classi, ma forse tutte, trattandosi di 8 in tutto, senza interrompere le attività didattiche, in attesa che si disponga di una sistemazione definitiva e sicura per tutti gli studenti.

“Il trasferimento non sarà immediato”, aveva dichiarato il sindaco Miccichè, sottolineando come si stiano completando le verifiche degli ingegneri comunali e che eventuali interventi dovranno rispettare le norme di sicurezza e accessibilità.

La città resta in attesa dell’atto ufficiale che stabilirà il futuro immediato dell’Istituto Pirandello, mentre famiglie e studenti seguono con attenzione ogni aggiornamento, consapevoli dell’urgenza di garantire continuità e sicurezza alla didattica.

