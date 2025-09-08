Ad Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè ha colto l’occasione dell’avvio dell’anno scolastico per rivolgere un saluto agli studenti del Liceo Classico “Empedocle” e, più in generale, a tutti i giovani della città. Tra mille impegni istituzionali, il primo cittadino ha voluto dedicare tempo agli studenti, augurando loro un anno sereno e ricco di soddisfazioni.

“È doveroso augurare ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutto il corpo docente un inizio d’anno positivo”, ha affermato Miccichè. “Ho incoraggiato gli studenti a seguire con interesse le lezioni, ma anche a non perdere la capacità di sognare: i sogni, se perseguiti con intensità, rappresentano il 50% del successo nella vita. Ho raccontato loro anche la mia esperienza da studente, per trasmettere l’importanza di coltivare le proprie aspirazioni”. IL VIDEO

Il sindaco ha inoltre fatto il punto sulle emergenze legate agli istituti scolastici della città. In particolare, per quanto riguarda l’Istituto Pirandello, ha spiegato che il trasferimento degli studenti è attualmente in fase di valutazione. “Non possiamo ancora fornire dettagli definitivi, perché vogliamo basarci sulla reale staticità dell’edificio. Se necessario, abbiamo già pronto un piano B, con una struttura immediatamente fruibile. Alcune ipotesi, come l’adiacente Istituto Tortorelli, presentano criticità legate al traffico e all’accesso per disabili, e le decisioni finali dipenderanno dalle ultime analisi tecniche e dalle perizie degli ingegneri comunali. Il trasferimento non sarà immediato”, ha precisato Miccichè.

Indiscrezione giornalistica: tra le soluzioni allo studio, si valuta anche la possibilità di ospitare alcune classi presso l’Istituto delle Ancelle Riparatrici di via Pausanea, nel quartiere di San Vito, con il versamento di un canone alla comunità religiosa.

Con il suo intervento, il sindaco ha voluto unire incoraggiamento, attenzione ai giovani e gestione delle emergenze scolastiche, sottolineando la centralità della scuola nella crescita della comunità agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp