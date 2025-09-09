Furti di fiori, piante, vasi e statue al cimitero comunale. Un vero e proprio fenomeno che ha spinto la cittadinanza canicattinese a reclamare l’installazione della videosorveglianza all’interno del camposanto comunale di via Nazionale. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che ha interpellato, al riguardo, il sindaco Vincenzo Corbo: “Per questioni di privacy non è possibile installare telecamere all’interno del camposanto”, ha detto il primo cittadino. Il sindaco ha però lanciato un accorato appello: “Ridate serenità a chi già soffre per la perdita di un proprio congiunto”.

