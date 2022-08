Ispirazioni outfit per l’aperitivo all’esterno: scegli quello che fa per te

Con le belle giornate in cui il sole tramonta tardi, l’aperitivo è quasi d’obbligo. Che sia con le amiche o con il tuo lui, l’importante è che sia all’aperto. Ovviamente, il problema resta sempre lo stesso, cioè che cosa ti metti? Se, come al solito, ti ritrovi davanti all’armadio con la convinzione di non avere nulla da mettere, eccoti alcune ispirazioni e consigli outfit per essere pronta e perfetta all’ora dell’aperitivo.

Romantico

L’abito lungo stampato è il must per un aperitivo a tu per tu con il tuo lui. Scegli un abito che lasci le spalle scoperte per un tocco in più. Tacchi vertiginosi per l’aperitivo magari no ma un sandalo con un po’ di tacco sarebbe preferibile per un’uscita a due. Con una borsetta secchiello è difficile sbagliare.

Bucolico

Nel momento in cui l’aperitivo si tiene su tavoli da giardino eleganti in una tenuta di campagna, punta su un look bucolico e agreste. Indossa un wrap dress a quadretti che dona a tutte perché abbraccia le forme e minimizza i difetti. I sandali con zeppa intrecciata o espadrillas sono perfetti. Completa con occhiali da sole cat eyes e borsa che richiami gli anni 60.

Sbarazzino

Se hai in programma un aperitivo nella piazza centrale con le tue amiche, allora puoi scegliere un outfit più sbarazzino. Abbina un top corto e un paio di short bianchi a vita alta. L’idea in più per questo look è usare un foulard colorato infilato nei passanti dello short come cintura. Annoda il foulard e vedrai che l’abbinata bermuda a vita alta e crop top è perfetta. Completa il look con sandali flat e borsa in legno.

Modaiolo

Quando sei alla ricerca di un outfit più modaiolo per l’aperitivo, non c’è nulla di meglio che l’abito sottoveste. L’abito con le spalline sottili è tra quelli di maggiore tendenza per questa stagione. Se le temperature lo permettono, indossa sotto al tuo slip dress una t-shirt bianca per aumentare il livello di stile. I sandali con suola XXL sono perfetti per un look che si ispira direttamente agli anni 90. È uno dei look preferiti dalle influencer che puoi realizzare anche tu con questi semplici consigli. Un’altra idea per stupire: il marsupio, ovviamente da portare però a spalla.

Balneare

Se l’aperitivo lo prendi allo stabilimento balneare dopo aver chiuso l’ombrellone, non devi nemmeno passare da casa per cambiarti. Se hai un costume da bagno intero, ti basta infilare una bella gonna lunga e una camicia bianca come capospalla e sei subito pronta. Metti nella borsa per la spiaggia una piccola pochette e sarai la più elegante e ricercata all’ora dell’aperitivo.

Elegante

Per un look più elegante per il tuo aperitivo puoi sempre contare sull’intramontabile tubino nero. In estate sceglilo in tessuti più light come il lino, la viscosa o il misto seta. Per impreziosirlo, abbina una cintura con maxi fibbia gioiello. È il dettaglio che fa la differenza anche in estate quando gli accessori sono ridotti al minimo.