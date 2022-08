L’outfit giusto per un pool party: che cosa indossare

Se devi partecipare a una festa in piscina, scegli con agnizione ogni singolo elemento del tuo outfit per essere perfetta. Ecco allora su che cosa dovresti concentrare la tua attenzione e alcuni consigli utili in merito.

Il costume da bagno

Ovviamente, non c’è pool party senza costume da bagno. È il pezzo principale del tuo look da piscina perciò sceglilo con cura tra i tantissimi modelli che ci sono. Che sia intero o due pezzi, a tinta unita o fantasia, micro o più coprente, il costume da bagno deve farti sentire a tuo agio quando ti trovi a una festa dentro le minipiscine da esterno eleganti con gli amici altrimenti passi tutta la giornata ad aggiustare il costume che scopre troppo.

Gli occhiali da sole

D’estate sono d’obbligo gli occhiali da sole per completare il tuo look. Ancora una volta, hai massima libertà di scelta in merito agli occhiali da sole, sebbene oggi vadano per la maggiore quelli che hanno dei richiami anni 90 con lenti piccole. Ciononostante, i grandi occhiali da diva sono sempre sulla cresta dell’onda. Per un party in piscina le lenti colorate sono una scelta molto divertente e diversa dal solito.

Il cappello

Usa sempre un cappellino con visiera o a tesa larga per proteggerti dai raggi del sole quando vai a una festa in piscina. Dovresti sempre indossare un berrettino per evitare i danni del sole che sul viso sono più intensi. Inoltre, protegge anche la chioma e le lunghezze che d’estate con il calore, il sale dell’acqua marina e il cloro della piscina rischiano di rovinarsi.

La borsa

Tutto quello che ti serve al pool party come ciabatte, asciugamano, crema solare, borraccia, etc. riponilo nella tua borsa. Nel tuo outfit per la piscina non dimenticare di scegliere con cura la borsa che deve esser capiente ma sempre fashion. Quelle in paglia intrecciate o midollino sono un evergreen che torna puntuale a ogni estate e sono perfette se ami uno stile classico ma con richiami anni 60 e 70.

Le ciabatte

Che siano infradito o ciabatte, quando sei a un pool party, fai attenzione anche alle calzature che indossi. Le più comode sono quelle in gomma perché imperlabili, al contrario dei sandali con interno in sughero o pelle che si rovinano subito. Bada sempre di avere dietro un bel paio di ciabatte, magari anche in stile intrecciato che quest’anno va tantissimo.

I bijoux

Anche se sei in piscina, puoi comunque concederti alcuni gioielli, meglio se poco preziosi perché è facile perderli nell’acqua. Se ami prendere il sole, tieni conto che potrebbero lasciare il segno perciò meglio puntare sugli orecchini evitando invece braccialetti, collane e anelli. Tuttavia, le cavigliere fanno sempre estate perciò sono un’ottima soluzione.

Gli accessori per capelli

Anche se hai un capello che protegge il viso e i capelli dai dannosi raggi del sole, puoi comunque sfoggiare alcuni accessori per i capelli. Si tratta di scegliere tra mollette colorate, scrunchie, fasce o cerchietti. Vanno, ovviamente, scelti in coordinato con gli altri colori del tuo outfit.