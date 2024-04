Si sono vissuti momenti di paura nella serata di sabato a Grotte a causa di un incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, che si è sviluppato all’interno di una fatiscente abitazione disabitata del centro storico nei pressi di piazza Fonte. Pare che all’interno ci fossero ammassati dei rifiuti. A lanciare l’allarme i residenti della zona. Sul posto hanno operato per ore, i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che una volta spento il rogo hanno messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche il personale dell’ufficio tecnico del comune e i carabinieri. Non si registrano feriti.