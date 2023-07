Nell’entusiasmante sede di Immagina, importante centro aggregazione culturale, si è conclusa con successo la Seconda Edizione del Corso Base di Fotografia Digitale. Il corso, organizzato e curato da Samantha Capitano, con il supporto organizzativo di Angelo Licata e Nadya Hope, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di apprendere le basi della fotografia digitale attraverso le competenze e l’esperienza di professionisti del settore.

I partecipanti al corso, Maria Paola Analfino, Maria Eliana Anemone, Giada Attanasio, Cecilia D’Anna, Attilio Maria Ferlisi, Irene Graceffa, Laura La Rocca, Angelo Licata, Maria Longino e Martina Morgante, hanno avuto l’opportunità di sviluppare le loro abilità fotografiche.

Durante il corso, i partecipanti hanno esplorato vari aspetti della fotografia digitale, tra cui la composizione, l’uso corretto dell’illuminazione, la gestione delle impostazioni della fotocamera e la post-produzione delle immagini. Attraverso sessioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti hanno potuto acquisire una solida base di conoscenze e abilità tecniche per migliorare le proprie capacità fotografiche.

La conclusione del corso è stata celebrata con una mostra fotografica, in cui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese durante il percorso di formazione.

Il successo della Seconda Edizione del Corso Base di Fotografia Digitale presso Immagina, con la partecipazione del fondatore Michele Sodano, è una testimonianza dell’impegno della struttura nel promuovere la cultura visiva e nell’offrire agli appassionati di fotografia le competenze e le conoscenze necessarie per esprimere la propria creatività attraverso l’arte della fotografia digitale.

