PALERMO. Nuove chiusure notturne in arrivo sulle autostrade siciliane per consentire le ispezioni periodiche di viadotti e gallerie. Anas ha programmato una serie di verifiche tecniche lungo l’A19 Palermo-Catania e l’A29 dir Alcamo-Trapani, nell’ambito del piano di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture. Gli interventi, finalizzati a verificare lo stato di conservazione delle opere e a garantire la sicurezza della circolazione, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità tra il 27 e il 30 luglio.

Viadotto Pagano: stop in direzione Palermo

Sull’A19 Palermo-Catania, dalle 22 del 28 luglio alle 6 del 29 luglio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso tra gli svincoli di Trabia e Altavilla Milicia. La chiusura è necessaria per eseguire prove strutturali sul viadotto Pagano.

Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Trabia, proseguire lungo la strada statale 113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada allo svincolo di Altavilla Milicia.

Galleria Fumosa: chiusura sull’A29 dir

Sull’A29 dir Alcamo-Trapani, dalle 22 del 27 luglio all’una del 28 luglio, sarà interdetta al traffico la carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo per consentire le ispezioni della galleria Fumosa.

Il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Fulgatore, la prosecuzione lungo la SS113 in direzione Trapani fino al chilometro 368+800, quindi il transito su via Libertà, via Garibaldi e via Gencheria per il rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.

Chiusura totale tra Caltanissetta ed Enna

Intervento più articolato, invece, sull’A19 Palermo-Catania, dove dalle 22 del 29 luglio alle 6 del 30 luglio sarà vietato il transito in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. Le verifiche interesseranno le gallerie San Nicola, Fortolese e Misericordia.

In direzione Catania il traffico sarà deviato con uscita obbligatoria a Caltanissetta e prosecuzione lungo le statali 640, 626, 122 e 117 bis, fino al rientro in autostrada allo svincolo di Enna. In direzione Palermo, invece, l’itinerario alternativo prevede l’uscita a Enna e il percorso inverso attraverso le statali 117 bis, 122, 626 e 640, con rientro sull’A19 allo svincolo di Caltanissetta.

Attività di monitoraggio

Le verifiche rientrano nel programma ordinario di sorveglianza e manutenzione della rete autostradale gestita da Anas e hanno l’obiettivo di monitorare costantemente lo stato delle infrastrutture, assicurando adeguati standard di sicurezza per la circolazione.

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