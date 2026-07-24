AGRIGENTO. Il degrado igienico-sanitario di via Acrone approda nell’aula del Consiglio comunale di Agrigento. L’assemblea cittadina ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere di Forza Azzurri, Marcello Fattori, che impegna l’amministrazione comunale ad avviare la bonifica della zona e a installare un sistema di videosorveglianza per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

L’area, tra le principali vie d’accesso al centro cittadino e adiacente alla stazione ferroviaria, è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per le condizioni di degrado ambientale e igienico-sanitario, aggravate dalla presenza di rifiuti.

La mozione discussa con priorità

Nel corso della seduta consiliare Fattori ha chiesto e ottenuto il prelievo della mozione affinché venisse discussa con carattere d’urgenza. Il consigliere ha spiegato di aver voluto portare all’attenzione dell’Aula una problematica segnalata da numerosi cittadini, chiedendo interventi immediati per il ripristino del decoro dell’area.

Tra le richieste contenute nell’atto figurano la bonifica di via Acrone e l’installazione di telecamere di videosorveglianza come misura di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Nel suo intervento Fattori ha inoltre richiamato l’attenzione sulle criticità presenti in altri quartieri della città, sollecitando l’assessore competente a illustrare le iniziative già avviate e quelle programmate.

Il confronto in Aula e l’approvazione

Durante la discussione sono intervenuti diversi consiglieri comunali, avanzando ulteriori proposte che sono state recepite e integrate nel testo della mozione.

L’assessore competente ha espresso parere favorevole, annunciando l’intenzione dell’amministrazione di procedere in tempi brevi con gli interventi di bonifica e con l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, assicurando inoltre attenzione anche alle altre situazioni di degrado presenti sul territorio comunale.

Al termine del dibattito il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione, trasformandola in un atto di indirizzo che impegna formalmente l’amministrazione a dare seguito agli interventi richiesti. Marcello Fattori ha espresso soddisfazione per il voto unanime, sottolineando l’importanza della convergenza tra le forze politiche su un tema che riguarda il decoro urbano e la tutela della città.

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