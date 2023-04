Ispezione negli uffici comunali. “Rilevate numerose criticità strutturali”

I carabinieri e i tecnici di Asp hanno rilevato numerose criticità strutturali nell’edificio, di via Beneficenza Mendola, che ospita ormai da diversi anni i dipendenti del Comune di Favara. “Ci hanno dato un termine entro cui provvedere alla loro soluzione – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Dal canto nostro, fin dal nostro insediamento, abbiamo agito per tentare di superare la situazione ereditata, chiedendo un finanziamento per l’adeguamento dei locali, avviando le procedure per dotarci del medico competente, adottando una rimodulazione della struttura comunale finalizzata a parte del personale che lavora a San Francesco in piazza Garibaldi. Oggi prendiamo atto e accettiamo con responsabilità gli addebiti mossi a noi per continuità amministrativa”.

“Leggeremo le contestazioni e le richieste di adeguamento – continua il primo cittadino – e provvederemo a adempiere a quanto richiestoci dall’autorità. Resta un tema di tipo politico che riguarda la responsabilità di un sindaco e della sua amministrazione rispetto ad infrastrutture vecchie, ai limiti spesso della praticabilità, che costituiscono il nostro patrimonio pubblico e rispetto a cui gli Enti hanno quasi nessun margine di manovra. Un tema che porrò anche agli altri sindaci del territorio perché, se resta ovviamente auspicabile l’attività ispettiva e di controllo, il Governo regionale e nazionale non può lasciare soli i territori a pagare colpe decennali”.