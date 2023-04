La Colleverde conquista il titolo regionale calcio a 5

Il 25 Aprile l’ACPD Colleverde di Agrigento, categoria Under 10, ha conquistato il titolo regionale CSI nel torneo “calcio a 5”, a Caltagirone nella struttura sportiva “Pino Bongiorno”. I piccoli atleti, guidati dai mister Stefano Piazza, Lucio Rigano e Gaetano Longo, sono riusciti nell’impresa di conquistare la Coppa di primi classificati superando diverse formazioni provenienti da tutta la Sicilia. Adesso i piccoli campioni si prepareranno a ben figurare alla fase Nazionale, in programma nel prossimo mese di Giugno in Basilicata.