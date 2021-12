Isolamento infrastrutturale. Rete delle professioni tecniche:”Aspettiamo le risposte concrete di partiti importanti

Dopo che la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha trasmesso ai rappresentanti politici i tre emendamenti alla Legge di Bilancio già depositati dai Senatori MARINELLO e SANTANGELO, sono arrivate le telefonate ed i messaggi di molti politici della provincia. “Grazie alla proficua interlocuzione di alcuni di essi – dicono i componenti la rete- abbiamo registrato impegni da parte, per esempio, di esponenti di FDI, FORZA ITALIA e LEGA, che ci hanno assicurato verbalmente che avrebbero appoggiato gli emendamenti a favore del superamento infrastrutturale del nostro Territorio. A tal proposito diamo atto e ringraziamo l’On.le Michele SODANO, che, condividendo lo spirito ecumenico dell’iniziativa della RPT e della società civile, si é attivato ottenendo l’importante coinvolgimento e l’impegno formale dei Senatori Mario GIARRUSSO, Gianluigi PARAGONE e Carlo MARTELLI e di tutto il gruppo di ITALEXIT.Siamo profondamente grati a chi ci sta dimostrando con i fatti di volere aiutare il nostro Territorio ad avere ciò che ci é stato vergognosamente negato fino ad ora e che tutto il resto d’Italia già ha ottenuto molti decenni prima di noi. Per chiarezza ricordiamo di seguito l’oggetto dei tre emendamenti proposti dalla RPT: Aeroporto civile di Agrigento;

Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento; Fondi straordinari per gli Enti Locali per la progettazione a favore della Provincia di Agrigento. A brevissimo ci faremo carico di promuovere un ulteriore incontro pubblico alla presenza degli organi di stampa e di tutti gli interlocutori in modo da supportare al massimo le proposte nate dall’esasperazione di una collettività che si é sentita abbandonata da molti decenni”, concludono Francesco Ciaccio (periti Agrari e Periti Agrari Laureati), Achille Furioso (Ingegneri), Rino La Mendola (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) , Maria Giovanna Mangione (Dottori Agronomi e Dottori Forestali), Silvio Santangelo (Geometri e Geometri Laureati ), Salvatore Talmi (Geologi).