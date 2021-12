Condannato ad 1 anno di reclusione, e la pena diventa definitiva, per reati ambientali. I poliziotti del Commissariato di Licata, in esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato e sottoposto T.S., pensionato di 75 anni, licatese, alla misura della detenzione domiciliare. Resterà detenuto nella sua abitazione per scontare la condanna.