Irene Catarella poetessa dell’# (hashtag) e il suo #Cantoanima

La poesia dell’# e i neologismi delle parole composte, perché il tutto è diverso dalla somma delle parti, per celebrare San Valentino ai nostri giorni. Il linguaggio poetico assume la veste della contemporaneità caratterizzata dal web con i versi di #Cantoanima, libro in italiano con testo a fronte in inglese edito da Giorgio Mondadori, della poetessa dell’# Irene Catarella, costellato da oltre venti prefazioni di celebri personaggi, che ha già vinto numerosi premi anche internazionali e che Massimo Gramellini tiene #sulcomodinodigramellini consigliandolo come “un’interessante raccolta di poesie, fondata sulla ricerca di un linguaggio nuovo”. L’# è un segno che si scrive e non si legge, ma è fondamentale per celebrare la poesia come linguaggio di eccellenza dei social, fondamentale in ogni tempo, anche il nostro, per ogni età, quindi anche e soprattutto per le giovani generazioni. #Amorepoesia è, per esempio, #Mentecuore in cui si celebra l’amore come un incontro alchemico: Attraversando #distesegrano di emozioni/ ho incontrato te/ che mi fai macinare #farinamore, la cui finalità diventa uno struggersi insieme in una fusione #panicaromantica: Dipingeremo il rosseggiare dei #tramontimare/ mentre le #gocceprofumo della nostra essenza/ bagneranno d’azzurro il #pratocielo. Il libro della Catarella non è solo voce dell’amore ai tempi del web, ma anche voce della #Giustiziaclimatica, memoria per non dimenticare e andare #Oltreilmale, grido degli oppressi contro la tratta degli esseri umani, #Partitavita che ci ricorda che i nostri goal sono il raggiungimento degli obiettivi.