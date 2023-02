La Scuola agrigentina incontra Giuseppe Pierro

La Scuola agrigentina incontrerà il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. Il primo appuntamento è in programma

il 16/02/2023, alle ore 10:00 (in conferenza di servizio ed alla presenza delle autorità civili, militari e religiose), presso l’IISS “N. Gallo” di Agrigento; ore 17.30 presso il C.P.I.A. di Agrigento. Venerdì il 17/02/2023 alle 09.30 presso l’I.C. “S. Quasimodo” di Agrigento; alle 11:00 visita alla Valle dei Templi.