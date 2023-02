Carmelo Cantone alla Bit: “Un grande lavoro di squadra”

“Quello che salta subito all’occhio è un grande lavoro di squadra”. Carmelo Cantone, componente della commissione cultura, sport, turismo e spettacolo del comune di Agrigento e consigliere comunale commenta così la presenza della città dei Templi alla Bit di Milano, evento al quale lui stesso ha preso parte. “Andare in fiera a Milano, vuole anche dire fare incontri, potersi scambiare opinioni, “contaminarsi” di energia positiva. A mio avviso è stata un’importantissima vetrina per tutto il comparto del turismo. Luce accesa su quello che non solo è possibile ma oggi è doveroso fare. Il nostro lavoro di amministratori è questo”.

L’intervista.