Ipogeo cisterna, un fiore all’occhiello dell’archeologia agrigentina (VIDEO)

L’Ipogeo-cisterna di via Crispi, sotto al Viale della Vittoria, diventerà un museo minerario. La galleria, lunga 50 metri con una altezza di 7 ed una larghezza di 5, racconterà la storia mineraria e millenaria dell’antica Akragas. Una nuova fruizione turistica, culturale, per un ambiente dal fascino senza tempo. L’iniziativa nasce dal tavolo tecnico interdipartimentale sugli Ipogei istituito al Genio Civile, con un impegno finanziario di 500mila euro, già in capo al Comune di Agrigento. Sopralluogo congiunto, con in testa il sindaco Francesco Miccichè ed il dirigente Capo, Rino La Mendola. Con loro erano presenti anche Attilio Sciara, dirigente della Protezione Civile Comunale, l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato e i funzionari del Genio Civile, Angelo Cimino, Calogero Castronovo e Giovanni Conti. Ascoltiamo Miccichè, Sciara e La Mendola. Facciamo un passo indietro il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, illustra in questo intervento le origini degli ipogei, i dettagli del progetto e gli studi preliminari che porteranno alla realizzazione del Museo, al quale si accederà con un ascensore che verrà collocato sul marciapiede al viale della Vittoria.