Iorestoacasa: l’appello di un’insegnante agrigentina rimasta in Lombardia

Dopo il grande esodo (In sicilia ammonta a 16 mila unità rientrate) a cui abbiamo assistito l’8 marzo per il dcpm emanato dal governo Conte, inizialmente per le sole zone rosse del nord Italia, colpite fortemente dall’emergenza Coronavirus, Roberta Cucchiara, insegnante di Agrigento residente in Lombardia, ha deciso di lanciare un appello:

“Io ho scelto di non partire. E l’ho scelto prima ancora che il decreto #iorestoacasa entrasse in vigore. L’ho fatto per me, ma soprattutto per gli altri, per salvaguardarli dal rischio contagio Coronavirus. Spero che questo mio contributo, serva a placare gli animi e a tranquillizzare un pò tutti”.

L’insegnante agrigentina tornerà a fare altri appelli attraverso il nostro giornale. Lo farà per sensibilizzare i suoi concittadini e per rivelarci in che modo e con quali strumenti, invece, i cittadini lombardi si stanno attrezzando per fronteggiare l’emergenza Covid -19.