Coronavirus, centri commerciali pronti alla chiusura totale

Chiude nel weekend il centro Commerciale città dei Templi di Agrigento, mentre ci sarà una limitazione degli orari durante la settimana. Il provvedimento però è suscettibile di modifiche. I centri commerciali italiani, infatti, sono pronti a offrire “massima collaborazione alle istituzioni” per l’emergenza coronavirus, “anche in caso di chiusura totale”. Lo assicura la direzione del centro commerciale Città dei templi spiegando che la presa di posizione arriva dopo che nelle ultime ore “alcuni rappresentanti del governo nazionale e territoriale” hanno ipotizzato “la possibile chiusura totale degli esercizi”. Dalla direzione sono in stretto contatto con la questura e si riservano di comunicare aggiornamenti.