Definitiva la condanna a 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Enzo Riggi, nell’ambito dell’inchiesta “Lucignolo” sul cosiddetto diplomificio attivo in Calabria.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, condannato per partecipazione all’associazione per delinquere. L’indagine era partita dalle denunce di alcuni corsisti che avevano scoperto come gli attestati conseguiti non avessero valore legale.

Secondo la ricostruzione giudiziaria, il centro di formazione Morfe’ avrebbe pubblicizzato accreditamenti ministeriali e convenzioni con enti pubblici inesistenti, organizzando anche esami con commissioni prive di legittimazione.

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